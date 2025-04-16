خاص لـ الخليج 365 محمد القحطاني: فيلم إسعاف تجربة مليئة بالأكشن والإثارة والكوميديا

فيلم "إسعاف"

مسلسل "يوميات رجل عانس"

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 أبريل 2025 07:29 مساءً - عبر الفنانخلال تواجده بالعرض الخاص لفيلم "إسعاف" أمس الثلاثاء، 15 إبريل، عن مدى سعادته بالمشاركة بالفيلم وقال لـ "الخليج 365": "سعيد بالمشاركة بفيلم "إسعاف" وهي تجربة جديدة بالنسبة لي وهي تجمع بين الأكشن والإثارة والكوميديا معًا، وكذلك أنا جدًا سعيد بأنها أول فيلم عربي يعرض بتقنية IMAX، كذلك فخور بدعم المستشار تركي آل الشيخ لهذا العمل وأتمنى أن يجد استحسانًا وإعجابًا لدى المشاهد عند حضوره لمشاهدة الفيلم".وتابع قائلاً: "وسعيد بمشاركة الفيلم بعد أيام بـوهنالك مجتمع مختلف سيشاهد وسترى انطباعه عن الفيلم وسيشهد هنالك منافسة جميلة مع زملائنا الفنانين وإذا حصدنا الفوز أم لم نفز المهم سنكون مع الزملاء في تنافس فني سينمائي جميل".وعند سؤالنا له عن الأصداء التي تلقاها بعد عرض مسلسله الذي عرض بالموسم الرمضاني "يوميات رجل عانس" قال القحطاني : "هي تجربة جميلة ووجد أصداء مرضية وعملنا كفريق واحد وخرج بهذه الصورة الجميلة والتي أعجبت المشاهد".وعن جديده القادم قال القحطاني: "لدي نصوص منوعة ولكن لا أرغب الحديث عنها أفضل أن يكون تركيزي على الفيلم هذه الأيام والقادم أجمل إن شاء الله"."إسعاف" هو فيلم سينمائي سيتم عرضه بدور السينما في 17 من إبريل من بطولة: الفنان إبراهيم الحجاج، محمد القحطاني، فيصل الدوخي، فهد البتيري، بسمة داود، نرمين محسن، مطلق مطر، مهند الصالح، سعيد صالح، مهدي الناصر، حسن عسيري، علي إبراهيم، أحمد فهمي، لطيفة المجرن، مطلق مطر، وسعيد صالح، مهند الصالح، بندريتا، وهو من إخراج كولين توج.وتدور أحداث الفيلم حول مُسعفَين شابين في العاصمة السعودية الرياض، حيث يواجهان يومياً العديد من التحديات والمواقف المحرجة التي تقابلهما أثناء تأدية عملهما، لكن تنقلب حياتهما رأساً على عقب بعدما يجدان نفسيهما متورطين في حادث غير متوقع وتتوالى الأحداث.مسلسل"يوميات رجل عانس" هو من ﺇﺧﺮاﺝ عبد الرحمن السلمان، ﺗﺄﻟﻴﻒ نواف المهنا، وهو من بطولة: الفنان إبراهيم الحجاج، سعيد صالح، محمد القحطاني، فاطمة الشريف، فتون الجارالله، نجلاء العبد الله، هيلدا ياسين، ريم صفية، آيدا القصي، حكيم جمعة، نواف الشبيلي، فيصل الزهراني، وفيصل الدوخي.

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