تقي الدين: بيروت هي العاصمة وتمثيل أهلها في المجلس البلدي يجسد مفهوم العيش المشترك

أشار رئيس حزب "الوفاق الوطني" بلال تقي الدين، الى أنه "يجب المحافظة على المناصفة الحقيقية في انتخابات بلدية بيروت"، لافتاً الى أن "بيروت هي العاصمة وتمثيل أهلها في المجلس البلدي يجسد مفهوم العيش المشترك والوحدة الوطنية لأن للعاصمة بيروت رمزيتها الخاصة، وعلى أن يكون المجلس البلدي قادراً على العمل لمصلحة المدينة".

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