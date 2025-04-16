سعد لمجرد يكشف حقيقة مشاركته في مهرجان موازين

سعد لمجرد: مهرجان موازين يظل عزيزاً على قلبي

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مهرجان موازين الدورة الـ 20

أحدث أغاني سعد لمجرد

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 أبريل 2025 07:29 مساءً - أكّد الفنانأن جميع الأخبار التي تم تداوُلها خلال الساعات القليلة الماضية حول مشاركته في الدورة الـ20 من، المقرر إقامته في الفترة من 20 إلى 28 يونيو 2025 في العاصمة المغربية الرباط، ليس لها أساس من الصحة.ونفي "لمجرد" مشاركته في، جاء عبْر بيان له، نشره عبْر صفحته على "إنستغرام" ونصه كالتالي: "خبر مشاركتي في مهرجان موازين هذا العام غير صحيح، المهرجان يظل عزيزاً على قلبي، وإن شاء الله نلتقي فيه في السنوات القادمة بكلّ فرح واعتزاز".ووجّه لمجرد من خلال البيان رسالة لجمهوره؛ قائلاً: "محبتكم وتفاعلكم محل تقدير كبير في قلبي، وأشعر دائماً بالامتنان لكلّ مَن ينتظرني ويحبني، وهي مسؤولية أعتز بها بعد رضا الله ورضا الوالدين".واختتم لمجرد منشوره على الطريقة المغربية، وعلَّق قائلًا: "كل توخيرة فيها خيرة".يحملفي دورته العشرين والمرتقبة، شعار: "إيقاعات العالم". وسيشعل أجواء المهرجان العديدُ من النجوم العرب والعالميين، من بينهم: النجم العالمي ويل سميث، الذي سيحيي حفله بتاريخ 25 يونيو. فيما يقدّم كيد كودي عرضه المنتظر بتاريخ 23 يونيو. والسوبر ستار راغب علامة سيحيي حفله بتاريخ 24 يونيو. كما أن النجم اللبناني زياد برجي سيشعل الأجواء أيضاً في حفل آخر بتاريخ 27 يونيو.يمكنكِ قراءة سعد لمجرد ينعى الطفلة سجا التي هزمها السرطان: صور وفيديوهات مؤثرة جمعتهمايذكر أن سعد لمجرد قد طرح خلال الفترة الماضية أحدث أغانيه، والتي تحمل اسم: "على ما يبدو"، والتي جاءت من كلمات ضياء الميالي، وألحان الموسيقار الدكتور طلال، وتوزيع جلال الحمداوي. وقد حملت الأغنية في طيات معانيها، جانباً من اللوم والعتاب من قِبل الحبيب للفتاة التي وقع في غرامها، بسبب عدم وفاء الأخيرة بوعودها تجاهه. "على ما يبدو حبيبي ما وفى بوعدو، قولو له بديت أنساه".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»