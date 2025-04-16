خاص لـ الخليج 365 نيرمين محسن: أجسد بفيلم إسعاف دور ممرضة سعودية وهذا عام سينمائي بالنسبة لي

فيلم "إسعاف"

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 أبريل 2025 07:29 مساءً - ثمنت الفنانةمشاركتها بالفيلم السينمائي "إسعاف" وقالت لـ "الخليج 365": "سعيدة بالمشاركة بـ "إسعاف" هذا الفيلم الذي يجمع كوكبة من نجوم الفن السعوديين الذين أسعد بمشاركتهم".وعن دورها الذي تجسده قالت نيرمين: "ألعب بالفيلم دور ممرضة سعودية ضمن قصة جميلة أتمنى أن تنال إعجابكم عند مشاهدة العمل".وأضافت: "جذبني الدور الذي جسدته لأنه يظهر دور الفريق الطبي السعودي بطريقة جميلة وأتمنى دائمًا أن نتحدث بأعمالنا على القطاعات الموجودة المختلفة بالسعودية ونسلط الضوء عليها".وعند سؤالنا عن جديدها قالت نيرمين: "لدى فيلم سينمائي جديد سيعرض قريبًا وأنا أعتبر هذا العام بالنسبة لي سنة سينمائية والقادم أجمل بإذن الله"."إسعاف" فيلم سينمائي من بطولة الفنان إبراهيم الحجاج، محمد القحطاني، فيصل الدوخي، فهد البتيري، بسمة داود، نرمين محسن، مطلق مطر، مهند الصالح، سعيد صالح، مهدي الناصر، حسن عسيري، علي إبراهيم، أحمد فهمي، لطيفة المجرن، مطلق مطر، وسعيد صالح، مهند الصالح، بندريتا، وهو من إخراج كولين توج.

للمزيد.. خاص لـ الخليج 365 إبراهيم الحجاج: فيلم إسعاف تجرِبة عاطفية أتمنى أن يستمتع بها المشاهد

عمل سينمائي لـ نيرمين محسن سيعرض قريبًا