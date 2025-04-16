السيدة الأولى زارت مركز جمعية "أنت أخي" واطلعت على الرعاية المقدَّمة للأشخاص ذوي الإرادة الصلبة

زارت السيدة الأولى نعمت عون، مركز جمعية "أنت أخي" في بلدة بلونة، حيث اطلعت على عملها والرعاية التي تقدمها للأشخاص ذوي الإرادة الصلبة.
وشكرت السيدة عون، المسؤولين عن الجمعية وجميع العاملين فيها، على "الجهود التي يبذلونها، في خدمة هذه الشريحة من الأشخاص، والتي تعكس حساً إنسانياً رفيعا، وتطبيقاً لقيم المحبة والخدمة التي تميز مجتمعنا اللبناني".
وأكدت على "وقوفها إلى جانبهم في رسالتهم الحيوية، منوهة بأهمية عمل جمعيات المجتمع المدني في القطاع الإنساني والصحي، والذي يشكل امتداداً مهماً لما تقدمه مؤسسات الدولة".
وتوجهت اليهم بالقول "أنتم الأمل والمحبة والسعادة والعائلة، وأدعو كل لبناني إلى زيارة هذا البيت ليسمتد منكم البسمة والامل".
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