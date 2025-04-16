العرض العالمي الأول لفيلم خدمة للمجتمع للمخرج جعفر آل غالب بمهرجان أفلام السعودية

خدمة للمجتمع" للمخرج جعفر آل غالب، يشهد عرضه العالمي الأول في المسابقة الرسمية للدورة الحادية عشرة من مهرجان أفلام السعودية، التي تقام في الفترة من 17 إلى 23 أبريل. كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 أبريل 2025 07:29 مساءً - الفيلم السعودي القصير "" للمخرجيشهد عرضه العالمي الأول في المسابقة الرسمية للدورة الحادية عشرة من، التي تقام في الفترة من 17 إلى 23 أبريل.

المخرج غالب آل جعفر: فكرة الفيلم راودتني منذ 9 سنوات

https://www.instagram.com/p/DIboERbNcCL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DIboERbNcCL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DIboERbNcCL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

المخرج جعفر آل غالب في سطور

الفيلم مقتبس من قصة للروائي عبد الوهاب السيد الرفاعي، ويدور حول سلطان، الذي يواجه تهديداً بفقدان وظيفته؛ فيقدِم على مغامرة خطيرة لإنقاذ نفسه، لكنه يكتشف أنه قد تورّط في لعبة انتقامٍ أكبر بكثير مما كان يتصور بسبب مديرته سلوى.وعن رحلة صناعة الفيلم، يقول مخرجه جعفر آل غالب من خلال بيان إعلامي: "منذ تسع سنوات تقريباً، راودني الحُلم والشغف بتقديم عمل مقتبس عن مؤلّفات الكاتب الكبير عبد الوهاب السيد الرفاعي، ولم يكن اختيار إحدى قصصه وتحويلها إلى فيلم سينمائي قراراً سهلاً؛ فهو يمتلك حصاداً هائلاً من الأعمال المشوّقة والأفكار المتنوّعة. لكنني أردت أن يكون خدمة للمجتمع تحديداً، بوابة للتعريف بهذا الكاتب العظيم لدى صنّاع الأفلام والسعوديين خاصةً، وأيضاً إهداءً لجمهوره العريض؛ آملاً أن يرقى هذا العمل إلى مستوى ذائقتهم الرفيعة.خدمة للمجتمع من إخراج جعفر آل غالب، وكتابة سالم عبدالله، ومن بطولة: زارا البلوشي، وياسر الحربي. الفيلم من إنتاج فواز قادري، وسالم شبل لستوديوهات مظلة. وتصوير أبكر علي، ومونتاج خالد فيصل، وموسيقى زياد العنزي، والمخرج الفني إبراهيم خالد. تتولى شركة MAD Distribution توزيع ومبيعات الفيلم في العالم العربي.يمكنكِ قراءة: تفاصيل الدورة الـ11 من مهرجان أفلام السعودية 2025جعفر آل غالب مخرج سعودي صاعد مهتم ومحب لفن السينما والموسيقى والأدب، قام بإنتاج وإخراج ثلاثة أفلام قصيرة، وشارك في كتابة سيناريو الفيلم القصير الغيلة، للمخرج زياد الصائب. انضم في 2023 كعضو في نادي "ألوان السينمائي" بمدينة جدة. يخوض تجرِبته الأولى في الإخراج بشكل احترافي بدعم من ستوديو مظلة، من خلال الفيلم القصير خدمة للمجتمع.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»