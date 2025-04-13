شكرا لقرائتكم خبر عن الحزب الناصرى يعلن تفويضا عاما للرئيس فى كل ما يتخذه من قرارات فى سبيل حماية الأمن القومى والان مع تفاصيل الخبر

نظم الحزب العربي عضو تحالف الاحزاب المصرية، مؤتمرا جماهيريا حاشدا بمقره المركزي اليوم، شارك فيه رؤساء أحزاب التحالف ونخبة من الساسة والمثقفين الوطنيين .

وفي مستهل المؤتمر تم عزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وأعلن الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الناصري، الدعم الكامل للقيادة السياسية في كل ما تتخذه من قرارات في سبيل حماية الأمن القومي المصري والعربي، وأن الأراضي المصرية خط أحمر غير قابل للتفاوض أو النقاش.

كما أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب المركزية، وأننا لن نعترف بغير فلسطين عربية من البحر إلى النهر وعاصمتها القدس الشريف موحدة غير مقسمة.

واختتم رئيس الحزب الناصري كلمته مشيدا ومرحبا بالحضور متمنيا للجميع دوام التوفيق والنجاح والتقدم ولمصرنا العزة والاستقرار ولامتنا العربية الخلود والانتصار.



تلي ذلك حديث تجلت فيه كل معاني الوطنية والصدق والحكمة لمعالي النائب ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل والذي أكد في كلمته على عروبة فلسطين ووحدة المصريين خلق قائدهم صفا واحدا في مواجهة قوى البغي والعدوان.

ثم تحدث المستشار خالد فؤاد مؤكدا على أن مصر والأمة العربية لن يسمحوا بالتفريض في شبر واحد من الأراضي العربية وأن الأمة بكل فئاتها خلف القيادة السياسية في كل ما تتخذه من قرارات.



مؤكدا بأن الحزب العربي الناصري مفتوح لكل المخلصين من أبناء الوطن المؤمنين بالوطن الداعمين للقيادة السياسية المخلصة، وان كل المستويات التنظيمية بالحزب في حالة انعقاد دائم دعما للقضية الفلسطينية والقيادة السياسية متمنيا دوام التوفيق والتقدم والازدهار لوطننا العزيز مصر وسائر بلاد العرب.



الحضور خلال المؤتمر



جانب من المؤتمر



خلال المؤتمر