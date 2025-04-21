شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من 10 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين على مناطق المملكة، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم وحائل والمدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان ونجران.

في حين لا تزال الفرصة مهيأه لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى 48 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب.



حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.

الخليج العربي

الرياح السطحية: جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-32 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-22 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الشمالي والأوسط.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الشمالي والأوسط.

أماكن الأمطار الغزيرة

تشهد أجزاء من 5 مناطق هطول أمطار غزيرة اليوم الاثنين.

ونبه المركز الوطني للأرصاد أن الظاهرة ستبدأ الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 9 مساء في بعض الأماكن، وحتى 11 مساء في أماكن أخرى.



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وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعديةمكة المكرمة: الطائف وميسان والخرمة والموية وتربة ورنيةعسير: أبها وأحد رفيدة وخميس مشيط والحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب والمجاردة وبارق ورجال ألمع والنماص وبلقرن وتنومة والأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريبالقصيم: الخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور والأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواءالباحة: العقيق والقرى والباحة والمندق وبلجرشي وبني حسنالحدود الشمالية: رفحاء