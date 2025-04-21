شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يأمل في أن تتوصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق هذا الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل



وكتب ترامب بأحرف كبيرة على شبكته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال: "آمل أن تتوصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق هذا الأسبوع".

وأضاف: "سيبدأ كلاهما بعد ذلك في أعمال تجارية كبيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تزدهر وتجني ثروة". استمرار المحادثات ودعا ترامب أخيرًا أوكرانيا وروسيا إلى إظهار استعدادهما للتوصل إلى تسوية للحرب التي بدأتها روسيا عندما شنت غزوًا شاملًا لأوكرانيا قبل أكثر من 3 أعوام.



يشار إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف شاركا في محادثات مع مسؤولين روس بقيادة وزير الخارجية سيرجي لافروف في المملكة العربية

فيما التقى ويتكوف بوتين 3 مرات. الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد، عن تفاؤله بشأن التوصل إلى حل قريب للصراع الأوكراني.وكتب ترامب بأحرف كبيرة على شبكته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال: "آمل أن تتوصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق هذا الأسبوع".وأضاف: "سيبدأ كلاهما بعد ذلك في أعمال تجارية كبيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تزدهر وتجني ثروة".ودعا ترامب أخيرًا أوكرانيا وروسيا إلى إظهار استعدادهما للتوصل إلى تسوية للحرب التي بدأتها روسيا عندما شنت غزوًا شاملًا لأوكرانيا قبل أكثر من 3 أعوام.يشار إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف شاركا في محادثات مع مسؤولين روس بقيادة وزير الخارجية سيرجي لافروف في المملكة العربية السعودية عن سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا.فيما التقى ويتكوف بوتين 3 مرات.