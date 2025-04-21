الامارات | محمد رمضان يفاجىء متابعيه بتغيير اسمه .. فما هو اسمه الجديد ؟!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قبل ساعات من إحيائه حفله الثاني ضمن فعاليات مهرجان كوتشيلا بالولايات المتحدة الأميركية مساء امس الأحد، فاجأ الفنان المصري محمد رمضان متابعيه بتغيير اسمه على حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام" ليصبح "Mr 1"، موجهاً شكره لإدارة المنصة (ميتا) على دعمها له.

وشارك صاحب "نمبر ون"، فجر امس، عبر حسابه على المنصة الشهيرة مجموعة صور له في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، ومن ضمنها صورة لتغيير اسم حسابه على "إنستغرام".

كما علق على الصور قائلاً "أنا ممتن جدًّا لعائلتي الثانية Meta وتطبيقي المفضل Instagram على هذه الهدية الرائعة، تغيير اسم حسابي إلى MR1 Mister One Mohamed Ramadan".

وأحيا رمضان أمس ثاني حفلاته في مهرجان كوتشيلا بالولايات المتحدة، وذلك بعد حفله الأول الذي أثار موجة انتقادات بسبب إطلالته في 14 أبريل الجاري، وهو أول فنان مصري يشارك في هذا الحدث العالمي الذي يقام في ولاية كاليفورنيا الأميركية. إلا أنه أثار انتقادات عدد كبير من رواد مواقع التواصل بعدما ظهر في الحفل بإطلالة اعتبر الكثيرون أنها تشبه ارتداءه "بدلة رقص".

كما طالب البعض بمحاسبته على هذا الظهور، ووصل الأمر إلى تقديم المحامي أشرف فرحات، بلاغاً إلى النائب العام.

وأصدر اتحاد النقابات الفنية بمصر قرارًا بتحويله للتحقيق، بعدما اعتبر أنه أساء للشعب المصري وظهر بشكل غير لائق.

في حين من المتوقع أن يتم التحقيق مع الفنان بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة.