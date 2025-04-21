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"الأرصاد" يعلن دعم الفعاليات بتقديم دراسات مناخية دقيقة

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واس - جدة  0 تبليغ

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  • "الأرصاد" يعلن دعم الفعاليات بتقديم دراسات مناخية دقيقة 2/2

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الدمام - شريف احمد - أكد المركز الوطني للأرصاد حرصه على دعم الفعاليّات الوطنية والدولية من خلال تقديم دراسات مناخية دقيقة لمواقع إقامة الفعاليّات.
ويأتي ذلك بما يضمن أعلى مستويات السلامة والكفاءة التنظيمية، مبينًا أن هذه الدراسات تُسهم في دعم متخذي القرار بمعلومات مناخية تفصيلية.

دراسات مناخية دقيقة

كما تساعد على التخطيط الفعّال واتخاذ التدابير المناسبة لإنجاح الحدث، خصوصًا في ظل التغيرات الجوية المتوقعة.
ويأتي هذا الدور ضمن التزام المركز الوطني للأرصاد بتقديم خدمات أرصادية دقيقة، تدعم القطاعات المختلفة وتعزز جاهزية الجهات المنظمة للفعاليّات.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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