شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" يعلن دعم الفعاليات بتقديم دراسات مناخية دقيقة والان نبدء بالتفاصيل

دراسات مناخية دقيقة

الدمام - شريف احمد - أكد المركز الوطني للأرصاد حرصه على دعم الفعاليّات الوطنية والدولية من خلال تقديم دراسات مناخية دقيقة لمواقع إقامة الفعاليّات.ويأتي ذلك بما يضمن أعلى مستويات السلامة والكفاءة التنظيمية، مبينًا أن هذه الدراسات تُسهم في دعم متخذي القرار بمعلومات مناخية تفصيلية.كما تساعد على التخطيط الفعّال واتخاذ التدابير المناسبة لإنجاح الحدث، خصوصًا في ظل التغيرات الجوية المتوقعة.ويأتي هذا الدور ضمن التزام المركز الوطني للأرصاد بتقديم خدمات أرصادية دقيقة، تدعم القطاعات المختلفة وتعزز جاهزية الجهات المنظمة للفعاليّات.