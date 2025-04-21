شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. أمطار خفيفة إلى متوسطة وأتربة على الرياض والان نبدء بالتفاصيل

أتربة مثارة

طقس المنطقة الشرقية

طقس ممطر

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أمطار خفيفة إلى متوسطة وأتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الاثنين.تبدأ الأمطار الخفيفة الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 مساء على ثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والدرعية والعاصمة الرياض.ويصاحب الأمطار رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.كما تشهد الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والرين والقويعية والدوادمي وعفيف أمطارًا متوسطة، تبدأ الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 مساء.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.ويتوقع المركز أن تشهد أجزاء أخرى من الرياض أتربة مثارة، تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 6 مساء.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من المنطقة الشرقية اليوم الاثنين.تبدأ الأمطار الخفيفة الساعة 2 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 10 مساء على الخفجي والنعيرية وقرية العليا.ويصاحب الأمطار رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.كما تشهد حفر الباطن أمطارًا متوسطة، تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 10 مساء.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.تشير التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على المنطقة الشرقية (الأحساء - بقيق - رأس تنورة - الدمام - الجبيل - الخبر - الظهران - القطيف) يومي الأحد والإثنين ( 20-21 / 04 / 2025م).وأهاب الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة والرياض، وتمتد إلى أجزاء من منطقتي القصيم وحائل.