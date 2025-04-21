شكرا لقرائتكم خبر عن عبر بدائل.. كيف يحاول اليابانيون التغلب على ارتفاع أسعار الأرز؟ والان نبدء بالتفاصيل

أسعار الأرز في اليابان

الدمام - شريف احمد - دفع الارتفاع التاريخي في أسعار الأرز في اليابان تجار التجزئة إلى البحث عن بدائل، باستخدام مكونات أقل تكلفة.ومن بين تلك البدائل، استخدام الشعير والمعكرونة في صناديق وجبة البنتو (التي تضم كمية الأرز وقطعة من السمك أو اللحم، وكمية من الخضار) وذلك بهدف الحد من الأسعار والاحتفاظ بالعملاء.ويعمل بعض تجار التجزئة على التوسع في بيع الأرز الأجنبي منخفض السعر.وفي مارس، بدأت سلسلة متاجر "لوسون" في بيع "أوكازودون" وهي سلسلة من منتجات البنتو، التي تحتوي على كميات أقل من الأرز ولكن المزيد من المعكرونة السباجيتي والأطباق الجانبية من أجل خفض التكاليف مع الاحتفاظ بنفس الحجم.ونقلت وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية عن رئيس السلسلة سادانوبو تاكيماسو قوله إنه بسبب ارتفاع أسعار الأرز، "أصبحت عملية تطوير المنتج، وحتى المبيعات أكثر صعوبة بمقدار الضعف مقارنة بالعام الماضي".