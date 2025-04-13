شكرا لقرائتكم خبر عن حماس تحمل الإدارة الأمريكية مسؤولية العدوان على المعمدانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت حركة حماس إن قصف الاحتلال لمستشفى المعمداني وتدمير مبنى الاستقبال والطوارئ "جريمة حرب جديدة يرتكبها جيشه الفاشي".

وأضافت حماس أن "هذه الجريمة الوحشية تؤكد مجددا أننا أمام كيان إجرامي مارق على كل القوانين والأنظمة والأعراف الإنسانية".

وأشارت إلى أن الاحتلال يعمل بغطاء وتواطؤ أمريكي في ظل تعطيل كامل لكافة أدوات المحاسبة الدولية.

وحملت الإدارة الأمريكية المسؤولية كاملة عن جريمة الاحتلال الوحشية في مستشفى المعمداني.