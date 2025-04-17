شكرا لقرائتكم خبر عن "العالم الإسلامي" يساند الأردن ضد مخططات المساس بأمنه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت رابطة العالم الإسلامي وقوفها وتضامُنها مع المملكة الأردنية الهاشمية في مُواجهة كل ما يُهدد أمنها واستقرارها وسلامة أبنائها.

وأشادت في هذا السياق بالعملية الأمنية الأخيرة، التي أحبطت من خلالها الجهات الأمنية الأردنية مخططاتِ شر تهدِف إلى المساس بأمن الأردن، وإثارة الفوضى.

إحباط مخطط إرهابي

أحبطت السلطات الأردنية اليوم، مخططات تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل الأردن.

وأوضحت دائرة المخابرات العامة الأردنية في بيان وفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنها ألقت القبض على 16 متورطًا بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021.



وأشارت إلى أن المخططات شملت قضايا تتمثل بتصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة.إضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل البلاد وإخضاعها للتدريب بالخارج.وأعلنت الدائرة أنها أحالت القضايا جميعها إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني.