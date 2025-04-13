شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن Grok 3.5 مع ترقيات كبيرة قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

أعلن إيلون ماسك، أن النسخة القادمة من روبوت الدردشة الخاص بـ Grok، ستسمى "Grok 3.5" وستتضمن "ترقيات كبيرة"، جاء ذلك خلال بث مباشر للعبة Path of Exile باستخدام خدمة ستارلينك، حيث أكد ماسك أن الإصدار الجديد سيصدر "قريبًا"، وسيكون نسخة أكثر صقلًا من الروبوت الذكي الذي ينافس روبوتات OpenAI مثل ChatGPT وGoogle Gemini.

كما أشار ماسك إلى أن الإصدار الرئيسي التالي، Grok 4، سيتم إطلاقه في وقت لاحق من هذا العام، ولكنه لم يكشف عن تفاصيل محددة حول النسخة القادمة.

من المتوقع أن يجلب Grok 3.5 تحسينات كبيرة في مجالات التفكير المنطقي، والذاكرة السياقية، وتوليد الاستجابات، بالإضافة إلى تكامل أعمق مع البيانات الحية على منصة إكس "المعروفة سابقًا بتويتر".

تأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه xAI تعزيز جهودها، بعد جمع 6 مليارات دولار في جولة تمويل من الفئة C بقيادة Nvidia وAMD، وتستهدف جمع أكثر من 10 مليارات دولار هذا العام.

وتهدف الشركة إلى تحسين نماذج Grok وتوسيع بنيتها التحتية، كما شهد تطبيق Grok مؤخرًا زيادة كبيرة في شعبيته، متفوقًا على ChatGPT ليصبح التطبيق الأكثر تحميلًا على متجر تطبيقات آبل، وذلك جزئيًا بفضل اتجاهات مثل فن ستوديو جيبلي والقيود التي فرضها ChatGPT على توليد الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي.