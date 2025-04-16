شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أول آيفون قابل للطى يصل بدقة شاشة استثنائية مع تقنية الكاميرا المدمجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفقًا لحساب Digital Chat Station على موقع Weibo، فإن هاتف آيفون القابل للطي الجديد من آبل سيأتي بدقة شاشة استثنائية، وستستخدم الشاشة الداخلية، التي يبلغ حجمها حوالي 7.76 بوصة، دقة 2713 × 1920 بكسل، وستتميز بتقنية الكاميرا المدمجة تحت الشاشة.

في الوقت نفسه، ستستخدم الشاشة الخارجية مقاس 5.49 بوصة دقة 2088 × 1422 بكسل، ويُزعم أن هذه الشاشة ستحتوي على كاميرا مدمجة.

وسبق أن زعم ​​Digital Chat Station أن الشاشة الداخلية القابلة للطي ستأتي بنسبة عرض إلى ارتفاع 4:3، كما كشف سابقًا عن أبعاد الشاشة المزعومة لهاتف iPhone Fold.

وقد أكد محلل صناعة Apple، مينج تشي كو، هذه الأبعاد منذ ذلك الحين، واصفًا الشاشة الداخلية بأنها "خالية من التجاعيد"، ومع ذلك، لم يُعلن حتى الآن عن استخدام الجهاز لتقنية الكاميرا المدمجة تحت الشاشة.

وقد أشارت الشائعات إلى أن آبل تعمل أيضًا على جهاز آيباد قابل للطي، وقد زعم موقع Digital Chat Station سابقًا أن هذا الجهاز سيستخدم تقنية Face ID المدمجة تحت الشاشة، لذا قد يكون سعي آبل لتحقيق تكافؤ في التصميم بين الجهازين القابلين للطي.

كما يعتقد الخبير التقني، أن الكاميرا الخلفية في هاتف آيفون القابل للطي ستستخدم عدستين، وأن الجهاز سيتخلى عن مصادقة Face ID، وسيستخدم بدلًا منها زر Touch ID الجانبي لتوفير مساحة داخلية ثمينة.

ستطلق شركة آبل هاتف آيفون القابل للطي، الذي طال انتظاره، العام المقبل بسعر أعلى بنحو 2000 دولار أمريكي، وفقًا لتوقعات مراسل بلومبيرج مارك جورمان.

ووفقًا للمحلل جيف بو، دخل الجهاز مؤخرًا مرحلة طرح المنتج الجديد (NPI) في شركة فوكسكون، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج الضخم في النصف الثاني من عام 2026، سيستفيد الجهاز من التطورات التي حققتها آبل في الشاشة والبطارية والمودم والرقاقة في تطويرها لهاتف آيفون 17 إير، والذي من المتوقع أن يحل محل طراز "بلس" في مجموعة هواتف آبل الذكية هذا العام.