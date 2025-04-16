شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سام ألتمان يفتح باب التوظيف فى OpenAI: نحتاج مساعدتكم بشدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجّه سام ألتمان، الرئيس التنفيذى لشركة OpenAI، نداءً مفتوحًا للمهندسين والمبرمجين للانضمام إلى فريق الشركة، في ظل التوسّع الكبير في عملياتها.

في منشور له عبر منصة X، وصف ألتمان حجم العمل في OpenAI بـ"الجنونى"، مشيرًا إلى أن التحديات الحالية “صعبة ومثيرة للاهتمام” في الوقت نفسه. وأضاف: "إذا كنت مهتمًا بالبنية التحتية وأنظمة الحوسبة الضخمة، فإن ما يحدث الآن فى OpenAI مذهل، ونواجه تحديات تقنية على أعلى مستوى.”

ألتمان حدد نوعية الخبرات التي تبحث عنها الشركة، مؤكدًا حاجتهم إلى متخصصين في تحسين أداء الأنظمة، تصميم المترجمات (Compilers)، وتطوير لغات البرمجة، وقال: “إذا كنت قد فكرت يومًا في كيفية تحقيق أقصى أداء من النظام، نود التحدث معك.”

وجاء هذا الإعلان قبل إطلاق عدد من الميزات الجديدة هذا الأسبوع، وفق ما أكده ألتمان نفسه. وفي حين لم تُعلن التفاصيل بعد، وعد الرئيس التنفيذي بالكشف عن تحديثات مميزة بدءًا من يوم الإثنين.

وتشهد OpenAI نموًا متسارعًا منذ نهاية ديسمبر 2024، خصوصًا بعد طرح أداة توليد الصور الجديدة ضمن نموذج GPT-4o. وقد ساهمت هذه الأداة فى جذب ملايين المستخدمين حول العالم، خاصة بعد رواج أسلوب “ghibli style”، حيث حوّل المستخدمون صورهم إلى لوحات فنية مستوحاة من أسلوب استوديو جيبلى.

مدير العمليات فى OpenAI، براد لايتكاب، أشار إلى أن 130 مليون مستخدم أنشأوا أكثر من 700 مليون صورة خلال أسبوع من إطلاق الأداة، ما يعكس الشعبية الكبيرة والاهتمام العالمى.