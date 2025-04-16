شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أول جهاز لتتبع اللياقة البدنية قادر على قياس ضغط الدم وتخطيط كهربية القلب والان مع تفاصيل الخبر

تمكن الخبراء من ابتكار سوارًا ذكيًا قادرًا على أداء مهام معقدة، مثل قياس ضغط الدم وتخطيط كهربية القلب، وكان هذا السوار مخصص عادةً للساعات الذكية الكاملة، ولكن قياسات ضغط الدم وتخطيط كهربية القلب متوفر لأول مرة على الإطلاق في جهاز تتبع اللياقة البدنية.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، فإنه سوار ذكي صغير الحجم يزن 27 جرامًا فقط (مع الحزام)، ويتميز جهاز تتبع اللياقة البدنية بشاشة AMOLED صغيرة مقاس 1.1 بوصة وبطارية بسعة 135 مللي أمبير/ساعة، تدوم لمدة 5 أيام (في الاستخدام العادي) أو 7 أيام (في وضع توفير الطاقة).

كما أنه من الداخل، يضم القابل للارتداء جميع أنواع المستشعرات: تخطيط القلب (ECG)، وقياس ضغط الدم (PPG)، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وG، ومتوافق مع نظامى أندرويد 10/iOS 13 أو أحدث، ويدعم بلوتوث 5.0 أو أحدث.

ووفقًا لأسوس، المصنع لهذا السوار، فإنه يمكنه مراقبة تشبع الأكسجين فى الدم (SpO2)، ومعدل ضربات القلب، وعدد الخطوات، والسعرات الحرارية، وجودة النوم.

كما أنه من الميزات الأخرى التى تميز السوار الذكى عن العديد من الأساور الذكية الأخرى هو تضمين نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المدمج، مما يسمح بتتبع الأنشطة بدقة أكبر.

كما يتميز جهاز تتبع اللياقة البدنية بمقاومة الماء حتى عمق 5 أمتار، ويأتي مزودًا بأحدث خوارزمية Asus Health AI 5.0، التي تجمع البيانات وتحللها فورًا لتوفر للمستخدمين وصولًا فوريًا إلى النتائج، ولم يُحدد موعد إصدار إطلاق جهاز تتبع اللياقة البدنية بعد.