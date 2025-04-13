شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأحد 13 أبريل 2025 فى بنك مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ مدحت عادلالأحد، 13 أبريل 2025 08:00 ص
بلغ سعر الدولار اليوم الأحد 13 أبريل 2025 فى بنك مصر 51.28 جنيه للشراء، و51.38 جنيه للبيع، وذلك فى آخر تعاملات بنكية مسجلة بالبنوك .
وسجل سعر الدولار في البنك المركزي 51.61 جنيه للشراء و51.75 البيع، وفى البنك الأهلى المصرى 51.28 جنيه للشراء 51.38 البيع.وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك المصرية كالآتى:
51.28 جنيه للشراء.
51.38 جنيه للبيع.
51.28 جنيه للشراء.
51.38 جنيه للبيع.
51.28 جنيه للشراء.
51.38 جنيه للبيع.
51.28 جنيه للشراء.
51.38 جنيه للبيع.
51.28 جنيه للشراء.
51.38 جنيه للبيع.
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