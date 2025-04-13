شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأحد 13 أبريل 2025 فى بنك مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب ـ مدحت عادل الأحد، 13 أبريل 2025 08:00 ص

بلغ سعر الدولار اليوم الأحد 13 أبريل 2025 فى بنك مصر 51.28 جنيه للشراء، و51.38 جنيه للبيع، وذلك فى آخر تعاملات بنكية مسجلة بالبنوك . وسجل سعر الدولار في البنك المركزي 51.61 جنيه للشراء و51.75 البيع، وفى البنك الأهلى المصرى 51.28 جنيه للشراء 51.38 البيع.وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 51.28 جنيه للشراء.

51.38 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 51.28 جنيه للشراء.

51.38 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 51.28 جنيه للشراء.

51.38 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" 51.28 جنيه للشراء.

51.38 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة 51.28 جنيه للشراء.

51.38 جنيه للبيع.

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