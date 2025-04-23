الاقتصاد

بعد تراجع حاد.. أسعار النفط ترتفع نحو 2% عند التسوية

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واس - نيويورك 0 تبليغ

بعد تراجع حاد.. أسعار النفط ترتفع نحو 2% عند التسوية

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الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل عند تسوية تعاملات يوم الثلاثاء، وتحسن أداء الأسواق المالية العالمية، بعد تراجع حاد في الجلسة السابقة.
وصعد خام برنت بمقدار 1.18 دولار، بنسبة 1.8%، ليغلق عند 67.44 دولار للبرميل.

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وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو، الذي انتهى أجله الثلاثاء، بمقدار 1.23 دولار أو ما يعادل 2% ليصل إلى 64.32 دولار للبرميل.
وزادت العقود الآجلة لشهر يونيو، وهي الأكثر تداولًا، بنسبة 2% لتسجل 63.47 دولار للبرميل.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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