شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تراجع حاد.. أسعار النفط ترتفع نحو 2% عند التسوية والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل عند تسوية تعاملات يوم الثلاثاء، وتحسن أداء الأسواق المالية العالمية، بعد تراجع حاد في الجلسة السابقة.وصعد خام برنت بمقدار 1.18 دولار، بنسبة 1.8%، ليغلق عند 67.44 دولار للبرميل.وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو، الذي انتهى أجله الثلاثاء، بمقدار 1.23 دولار أو ما يعادل 2% ليصل إلى 64.32 دولار للبرميل.وزادت العقود الآجلة لشهر يونيو، وهي الأكثر تداولًا، بنسبة 2% لتسجل 63.47 دولار للبرميل.