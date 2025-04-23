شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تراجع حاد.. أسعار النفط ترتفع نحو 2% عند التسوية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل عند تسوية تعاملات يوم الثلاثاء، وتحسن أداء الأسواق المالية العالمية، بعد تراجع حاد في الجلسة السابقة.
وصعد خام برنت بمقدار 1.18 دولار، بنسبة 1.8%، ليغلق عند 67.44 دولار للبرميل.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو، الذي انتهى أجله الثلاثاء، بمقدار 1.23 دولار أو ما يعادل 2% ليصل إلى 64.32 دولار للبرميل.
وزادت العقود الآجلة لشهر يونيو، وهي الأكثر تداولًا، بنسبة 2% لتسجل 63.47 دولار للبرميل.
وصعد خام برنت بمقدار 1.18 دولار، بنسبة 1.8%، ليغلق عند 67.44 دولار للبرميل.
أخبار متعلقة
انخفاض العقود الآجلة.. أسعار النفط يهبط أكثر من 2% عند التسوية
تراجع أسعار الغاز في أمريكا مع توقعات انخفاض الطلب
وزادت العقود الآجلة لشهر يونيو، وهي الأكثر تداولًا، بنسبة 2% لتسجل 63.47 دولار للبرميل.