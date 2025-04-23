السعودية | تدشين النسخة الثانية لبرنامج “سواعد تقنية 2025” بتقنية الأحساء

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

دُشنت بمقر الكلية التقنية في الأحساء اليوم, فعاليات النسخة الثانية من برنامج “سواعد تقنية 2025″، وتستمر على مدى ثلاثة أيام.

وتتضمن الفعاليات مجموعة من الأركان، تشمل استعراض المهارات والمشاريع التطبيقية، والمشاريع التقنية والابتكارية التي أنجزها المتدربون في مختلف التخصصات، من خلال دعمهم من مركز البحث والابتكار التقني بالكلية ومنها: روبوت فحص وتنظيف ألواح الطاقة الشمسية، وكاشف تسرب الغاز الذكي، وسوار كبار السن، وقبعة “أسمعك” لذوي الإعاقة السمعية، وصندوق البريد الذكي، إضافة إلى استعراض الأعمال الإبداعية في مجال التصوير الفوتوغرافي.

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