شكرا لقرائتكم خبر عن الجدعان في واشنطن: نعزز التكامل مع القطاع الخاص لدعم النمو الاقتصادي للمملكة والان نبدء بالتفاصيل



وخلال الاجتماع، أشار الجدعان إلى أن رؤية

أخبار متعلقة مواصلة ارتفاعها.. أسعار الذهب تصعد إلى مستوى قياسي جديد أبريل.. تراجع ثقة المستهلكين في منطقة اليورو بأكثر من التوقعات الدمام - شريف احمد - شارك وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان أمس الثلاثاء في اجتماع الطاولة المستديرة بغرفة التجارة الأمريكية، على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين لعام 2025، المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن.وخلال الاجتماع، أشار الجدعان إلى أن رؤية السعودية 2030 تهدف إلى إحداث تحول في اقتصاد المملكة، مؤكدًا أن من أولويات المملكة وضع أطر واضحة وحوكمة فعّالة من شأنها أن تعزز التكامل مع القطاع الخاص لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدفات الرؤية.وقال: "نحرص في المملكة على توفير إطار تنظيمي فعّال يعزز الشفافية، إلى جانب بيئة استثمارية محفزة للمستثمرين، وتنسيق بين الوزارات كافة لتعزيز الشراكات".