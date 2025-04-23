السعودية | الهيئة العامة للطيران المدني تستضيف المعرض المتنقل للتوعية بالأمن السيبراني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

افتتح معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج اليوم، في مقر الهيئة بالرياض “المعرض المتنقل للتوعية بالأمن السيبراني” الذي تنظمه الهيئة، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، بحضور معالي محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد، وعدد من مسؤولي ومنسوبي منظومة الطيران المدني.

ويهدف “المعرض المتنقل للتوعية بالأمن السيبراني” الذي تستمر فعالياته على مدى يومين، إلى تعزيز قيم المحافظة على الأمن الوطني، ورفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني وبناء ثقافة سيبرانية عالية لدى منسوبي منظومة الطيران المدني، والإسهام في الحد من المخاطر السيبرانية المتجددة، فضلاً عن تحقيق التكامل المشترك بين الجهات الوطنية في مجال الأمن السيبراني.

ويتكون المعرض من أربعة أجنحة تفاعلية متنوعة لإثراء تجربة منسوبي الهيئة، واستعراض مفاهيم الأمن السيبراني وأهميته على المستوى الوطني، وتسليط الضوء على أبرز السلوكيات التي تسهم في الحماية من المخاطر السيبرانية من خلال مجموعة من الأساليب التفاعلية، وتقديم محاكاة حية لأبرز الهجمات السيبرانية على الأفراد والمنظمات، إضافةً إلى تقديم الاستشارات والإرشادات السيبرانية حول أفضل الممارسات في بيئة العمل للحد من المخاطر التي يشهدها الفضاء السيبراني.

ويأتي المعرض المتنقل للتوعية بالأمن السيبراني ضمن حزمة من البرامج التوعوية التي تنفذها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني على المستوى الوطني في إطار العمل التشاركي مع الجهات الوطنية، الهادف إلى رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني، وترسيخ قيم المحافظة على الأمن الوطني، ودعم الجهود المبذولة من قبل تلك الجهات في مجال التوعية السيبرانية لتعزيز الأمن السيبراني في المملكة.

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