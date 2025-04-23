السعودية | “هيئة النقل” تفتتح أول مشروع نموذجي لاستراحة سائقي توصيل الطلبات في الخبر بالتعاون مع أمانة الشرقية وتطبيقات التوصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

افتتحت الهيئة العامة للنقل أول مشروع نموذجي لاستراحة سائقي توصيل الطلبات في محافظة الخبر، بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان ممثلة بأمانة المنطقة الشرقية، وعدد من تطبيقات توصيل الطلبات التي قدمت الدعم المالي لتنفيذ المشروع.

ويأتي ذلك في خطوة تجسد التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص للارتقاء بخدمات التوصيل وتحسين بيئة العمل وضمن مبادرات تحسين جودة حياة العاملين في القطاع.

وتوفر الاستراحة مرافق متكاملة تشمل أماكن للراحة مكيفة، ومناطق مخصصة للانتظار، بما يسهم في رفع كفاءة أداء السائقين، وتحسين تجربتهم العملية، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين.

ويحمل المشروع أبعادًا إستراتيجية في تنظيم وتطوير بيئة العمل في قطاع التوصيل عبر تمكين السائقين من العمل في بيئة أكثر احترافية، تراعي الجوانب الإنسانية، وتوفير احتياجاتهم الأساسية خلال فترات الانتظار أو الراحة؛ مما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات وسلامة السائقين على الطرق.

وأكدت الهيئة العامة للنقل أن هذا المشروع يمثل انطلاقة لمشاريع مماثلة ستشمل عددًا من مدن المملكة، وذلك ضمن جهودها في تنظيم أنشطة النقل وتطوير البنية التحتية الداعمة، وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بما يتماشى مع تطوير القطاع الخدمي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

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