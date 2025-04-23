السعودية | انطلاق فعاليات أسبوع النزال الدولي بين كريس يوبانك جونيور وكونور بن في لندن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

انطلقت اليوم في العاصمة البريطانية لندن فعاليات أسبوع النزال الدولي (Fatal Fury), الذي يجمع بين الملاكمين البريطانيين كريس يوبانك جونيور وكونور بن، وذلك بتنظيم من مجلة (The Ring)، وبالشراكة مع شركة (SNK) جيمز.

واستُهلت الفعاليات بإقامة حفل الاستقبال الرسمي (Grand Arrivals) في ساحة إيست وينتر غاردن بمنطقة كناري وارف، بحضور عدد من الشخصيات الرياضية والإعلامية وممثلي الجهات المنظمة، في إطار التمهيد للحدث الذي يُعدّ من أبرز النزالات المدرجة على الساحة الدولية هذا العام.

ومن المقرر أنْ تتواصل الفعاليات يوم غد بعرض التدريبات المفتوحة وفعالية (Live Media Workout)، التي تهدف إلى إبراز الجاهزية الفنية للملاكمين، فيما يُعقد المؤتمر الإعلامي الرسمي للنزال بعد غد الخميس، بحضور الطرفين وممثلي الوسائل الإعلامية.

ويُختتم الأسبوع الرياضي يوم السبت المقبل بإقامة النزال الرسمي على ملعب نادي توتنهام هوتسبر في لندن، وسط استعدادات تنظيمية وفنية تعزز مكانة الحدث ضمن المنافسات الدولية الكبرى في رياضة الملاكمة.

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