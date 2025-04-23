شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. جولة جديدة من المحادثات بين أوكرانيا وشركائها الغربيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرح مسؤول أوكراني بأن الجولة الثانية من المحادثات بين أوكرانيا وشركائها الغربيين للتوصل إلى وقف إطلاق النار مع روسيا ستعقد اليوم الأربعاء في لندن، دون الكشف عن تشكيلة الوفد الأوكراني.

وتأتي المحادثات بينما استأنفت روسيا غاراتها الجوية بعد هدنة قصيرة في عيد الفصح.

وسبق أن اجتمع الأوكرانيون والأمريكيون والفرنسيون والبريطانيون في باريس الخميس للمضي معا، بينما تتعثر مفاوضات وقف إطلاق النار التي بدأتها واشنطن ويريد الأوروبيون إسماع صوتهم بعد 3 سنوات على الغزو الروسي.

خطة واشنطن لإنهاء الحرب

وعرض وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خطة واشنطن لإنهاء الحرب، لكن الاجتماع لم يسفر عن أي تقدم يذكر.

ورغم عدم تأكيد تشكيلة الوفد، ذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن كييف ستمثل بالمسؤول عن الإدارة الرئاسية الأوكرانية أندري يرماك والمستشار العسكري الرئاسي بافلو باليسا ووزيري الخارجية الأوكراني أندري سيبيغا والدفاع رستم أوميروف.



وأعرب فولوديمير زيلينسكي يوم الاثنين عن الأمل في التوصل إلى "وقف إطلاق نار غير مشروط" أكد رغبته في "رد واضح" من روسيا على اقتراحه بشأن هدنة جديدة في الهجمات ضد البنى التحتية المدنية، بعدما أشار فلاديمير بوتين إلى رغبته في دراسة هذا الاقتراح.

بوتين مستعد لبحث الأمر

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف يوم الثلاثاء أن بوتين مستعد لبحث الأمر، لكن موسكو تريد أولًا أن تعرف ما إذا كان الجانب الأوكراني مستعدًا لمثل هذا الوقف في إطلاق النار.

وأشار أيضًا بعد يومين من هدنة عيد الفصح التي أعلنها بوتين، إلى أنه "إذا تحدثنا عن البنى التحتية المدنية، فيجب أن نفرق بوضوح بين المواقف التي يمكن فيها استخدام هذه المنشآت لأغراض عسكرية وتلك التي لا يمكن استخدامها فيها".

وتبادلت موسكو وكييف الاتهامات بانتهاك هذه الهدنة.

الموقف الأمريكي

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يسعى لتحقيق السلام بين الأوكرانيين والروس، إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق "هذا الأسبوع" دون مزيد من التفاصيل.

وفي ختام محادثات باريس الأسبوع الماضي، هدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بانسحاب واشنطن من المحادثات لوضع حد للغزو الروسي إذا تبين للولايات المتحدة أن السلام "غير ممكن" بين الطرفين المتحاربين.