السعودية | المساحة الجيولوجية السعودية ترصد هزة أرضية في الخليج العربي بقوة 4.36 درجات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-متابعات

أكد المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي بالهيئة رصدت مساء اليوم هزة أرضية في الخليج العربي، بلغ قدرها الزلزالي 4.36 درجات على مقياس ريختر تبعد 66 كم شرق مدينة الجبيل.

وأرجع سبب هذا الزلزال إلى الإجهادات التي تتعرض لها الصدوع القديمة الموجودة في منطقة الخليج العربي، التي تسببها حركة الصفيحة العربية واصطدامها بالصفيحة الأوراسية.

وأوضح أن هذه الهزة الأرضية تعّد من الهزات الأرضية الأقل من المتوسطة وأن الحدود السعودية لم تتأثر والوضع آمن ولله الحمد.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط