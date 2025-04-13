شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث واتساب يجلب تغييرات كبيرة فى الدردشات والحالة: إليك الجديد والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت واتساب عن تحديث جديد لتطبيقها على أنظمة Android و iOS، يتضمن مجموعة من الميزات الإضافية التي ستُحسن تجربة الدردشة والمكالمات، حيث أطلقت الشركة ميزات مثل مؤشرات الحالة عبر الإنترنت، إشعارات مميزة للمحادثات الجماعية، جودة مكالمات أفضل مع إمكانية تكبير الشاشة في مكالمات الفيديو على iOS، بالإضافة إلى ردود فعل قابلة للنقر على الرسائل. إليك كل ما هو جديد لمستخدمي واتساب.

مكالمات WhatsApp : يمكن للمستخدمين تكبير أو تصغير صورة الفيديو للمستلمين والمتصلين في المكالمات المرئية لرؤية الشخص عن قرب.

التحديث الأخير يسمح للمستخدمين بإضافة مشاركين إلى مكالمة فردية جارية مباشرة من المحادثة باستخدام زر المكالمة ثم اختيار "إضافة إلى المكالمة".

قالت واتساب إنها قامت بتحسين جودة المكالمات في التحديث الجديد، مما يجعل المكالمات الصوتية أكثر سلاسة والمكالمات المرئية أكثر موثوقية باستخدام تقنية التوجيه الجديدة.

وتزعم الشركة أن هذه التقنية الجديدة تقلل من قطع المكالمات وتجمد الصوت أثناء المكالمات، بينما يسمح الكشف الأفضل عن عرض النطاق الترددي بتوفير جودة فيديو عالية الدقة.

دردشات واتساب: يمكن للمستخدمين رؤية من هو المتصل أو المتواجد عبر الإنترنت في محادثة جماعية من خلال مؤشرات الحالة الجديدة تحت اسم المجموعة.

ميزة "إشعارات مميزة" الجديدة تسمح للمستخدمين باختيار الوقت الذي يرغبون في تلقي إشعار في محادثة جماعية باستخدام إعداد "إشعار عند".

ستنبه هذه الميزة المستخدمين عندما يتم ذكرهم أو الرد عليهم أو عندما يرسل لهم الأشخاص المحفوظون رسائل في مجموعة. تتوفر هذه الميزة على كل من Android و iOS.

وإضافة أحداث في المحادثات الفردية: أضافت واتساب خيارًا لإنشاء أحداث في المحادثات الفردية، مما يتيح للمستلم الرد على الدعوة باستخدام "ربما"، تدعم ميزة الأحداث أوقات البدء والانتهاء، مع إمكانية تثبيت الحدث.

كذلك يمكن للمستخدمين الرد على الرسائل بنقرة واحدة. يمكن تعيين الإيموجي الافتراضي من النوافذ المنبثقة لجميع النقرات، كما يمكن لمستخدمي iOS تعيين WhatsApp كتطبيق الدردشة أو المكالمات الافتراضي لديهم.

كما أضافت ميزات أخرى مثل الملاحظات الفيديو في القنوات، نسخ الرسائل الصوتية، ورموز QR للقنوات في تبويب التحديثات، من المتوقع أن يتم طرح هذه الميزات تدريجيًا لجميع مستخدمي Android و iOS في الأسابيع المقبلة.