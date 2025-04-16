عبود طلب من شرطة بيروت التشدد في قمع مخالفات سير الدراجات النارية ومنع سير "التوك توك"

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، بأن محافظ بيروت مروان عبود وجه كتاباً الى قيادة شرطة بيروت في قوى الامن الداخلي طلب في التشدد في قمع مخالفات سير الدراجات النارية واتخاذ كافة الإجراءات الآيلة الى إعادة فرض هيبة القانون بما يضمن حسن تنفيذ قانون السير وإجراءات السلامة العامة.

كما طلب منع سير "التوك توك" ضمن محافظة مدينة بيروت لما يشكله

وجاء ذلك، بحسب البيان، بعد "تكاثر فوضى سير الدراجات النارية والكهربائية في مختلف شوارع بيروت حيث لا يَحترم سائقوها قانون السير، إشارات السير، إرشادات القوى الأمنية ولا يلتزمون بإجراءات السلامة العامة أكان عبر السير بجهة معاكسة لما هو محدد أو السير على الأرصفة العامة المخصصة للمشاة أو عبر عدم ارتداء الخوذة الواقية، مما يتسبب بحوادث مميتة وعرقلة حركة السير .كما من خطر على السلامة العامة وبالأخص السلامة المرورية".