الامارات | "طرق دبي" تدشن التشغيل التجريبي لحافلة كهربائية بتقنيات فائقة التطوّر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشّنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تشغيلاً تجريبياً لحافلة كهربائية تعمل على الخط (F13) المغذي لمحطات المترو، الذي ينطلق من محطة إيواء الحافلات في القوز ويمر بمناطق مثل برج خليفة، وفندق ذا بلاس داون تاون، ونافورة دبي، ويصل إلى منطقة موقف حافلات مترو دبي مول جهة الجنوب. وزوّدت الحافلة الكهربائية بتقنيات فائقة التطوّر، منها تقنيات ذكية مثل نظام الكاميرات والشاشات عالية الدقة بدلاً من المرايا التقليدية، وشاشة عرض شفافة تظهر المعلومات الأساسية على الزجاج الأمامي لتسهيل القيادة، وغيرها من المزايا الذكية والحديثة.

وتسعى هيئة الطرق والمواصلات إلى تشغيل وسائل نقل جماعي مدعمة بأحدث التقنيات الذكية والصديقة للبيئة، مما يوثق جهودها في تحويل جميع وسائل النقل الجماعي، إلى مواصلات خالية من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050، وبالتالي تنقل سلس ومستدام بإمارة دبي.

وصُمّمَت الحافلة لتناسب البيئة المحلية لإمارة دبي وهي مزودة بتقنيات ذكية ومبتكرة وبمواصفات حديثة، منها نظام التكييف، الذي يعد الأرقى في فئته، وبطاريات بسعة 470 كيلو وات بالساعة، وتعد الأكبر مقارنة بالحافلات الكهربائية المجربة في أسطول الهيئة سابقاً، وتقطع الحافلة مسافة تصل إلى 370 كيلو متراً عند شحن البطارية بشكل كامل، وهي حافلة مدينة يبلغ طولها 12 متراً، وتبلغ طاقتها الاستيعابية 76 راكباً: (41 مقعداً ومساحة وقوف لـ 35 راكباً).

وقال مدير إدارة الحافلات في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، مروان الزرعوني: "إن التقنيات التي زُوِّدَت بها الحافلة الكهربائية الجديدة من شركة "فولفو"، ستمكن فريق الهيئة من تحقيق نتائج تسهم في تبني أفكار ومواصفات جديدة في الحافلات المستقبلية، ترفع من مستويات الأداء والسلامة خلال الرحلة".

وأضاف: "سترصد الهيئة الفوائد البيئية الناتجة من تشغيل الحافلة الكهربائية، ضمن أسطول مؤسسة المواصلات العامة، وعلى خط حيوي مع ركاب، وقياس نسبة انخفاض الانبعاثات الكربونية، والمسافة الفعلية التي تقطعها الحافلة عند شحنها بالكامل، وقدرة الحافلة على تلبية الاحتياجات التشغيلية لإمارة دبي خلال ظروف جوية مختلفة، خاصة خلال أشهر الصيف".

وأستطرد الزرعوني، قائلاً: "تُظهر استثماراتنا في توسيع الأسطول، وتطوير التكنولوجيا، وتحديث البنية التحتية، التزامنا بتلبية الطلب المتزايد على خدمة الحافلات العامة، مع تعزيز موثوقية الخدمة، وتحسين خدمة المتعاملين، ولا نزال ملتزمين بتقديم خدمات نقل مستدامة وفعالة، تركز على راحة وسعادة المتعاملين.