قائد الجيش التقى السفيرة الكندية في لبنان وبحثا سبل التعاون بين جيشَي البلدَين

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل، في اليرزة، السفيرة الكندية في لبنان Stefanie McCollum يرافقها الملحق العسكري الكندي في لبنان المقدم Jawad AlKhairy، وتناول البحث سبل التعاون بين جيشَي البلدَين والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

كما استقبل المسؤولة الإقليمية في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) Cristina Albertin مع وفد مرافق، وجرى التداول في شؤون مختلفة.