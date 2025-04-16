زار المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثودوكس المطران الياس عودة في مقر المطرانية في الأشرفية، في زيارة تعارف، كما تم البحث بدور المديرية في الحفاظ على أمن واستقرار لبنان في ظل الظروف الصعبة التي تمر فيها البلاد.
ثم استقبل اللواء شقير في مكتبه مدير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة UNHCR في لبنان إيفو فرايجسن وبحث معه الأوضاع العامة إضافة لملف النازحين السوريين في لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر شقير بحث مع عودة في دورية الأمن العام للحفاظ على الاستقرار واستقبل مدير مفوضية اللاجئين في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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