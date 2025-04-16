شقير بحث مع عودة في دورية الأمن العام للحفاظ على الاستقرار واستقبل مدير مفوضية اللاجئين في لبنان

زار المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثودوكس المطران الياس عودة في مقر المطرانية في الأشرفية، في زيارة تعارف، كما تم البحث بدور المديرية في الحفاظ على أمن واستقرار لبنان في ظل الظروف الصعبة التي تمر فيها البلاد.

ثم استقبل اللواء شقير في مكتبه مدير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة UNHCR في لبنان إيفو فرايجسن وبحث معه الأوضاع العامة إضافة لملف النازحين السوريين في لبنان.