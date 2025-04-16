جلسة اللجان النيابية المشتركة رُفعت إلى الساعة الرابعة

رُفعت جلسة اللجان النيابية المشتركة، والتي تعقد برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وحضور وزير المالية ياسين جابر، إلى الساعة الرابعة عصرًا. وكانت قد أفادت قناة "الجديد"، عن سجال بين النائب جميل السيد ونائب رئيس المجلس النيابي في جلسة اللجان النيابية المشتركة.

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