بقرادونيان عرض مع رافييه لوضع المسيحيين والارمن

استقبل عضو اللجنة العالمية مسؤول الشرق الأوسط في حزب الطاشناق ورئيس كتلة نوّاب الأرمن النائب هاغوب بقرادونيان، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي ستيفان رافييه، الموجود في لبنان في مهمة خاصة للاطلاع على أوضاع المسيحيين في لبنان.
وبحث المجتمعان، في "الأوضاع العامة في البلاد، ومخاوف المسيحيين في هذا الشأن، وكان وضع المجتمع الأرمني، مع بنيته وصعوباته، موضع اهتمام خاص".
كذلك، تم التطرّق إلى الوضع الإقليمي ومواقف فرنسا بشأن هذا الملف، مع التشديد على الدورين التركي والإسرائيلي في المنطقة.
وتم التطرق أيضًا إلى قضايا المعتقلين المحتجزين كرهائن بشكل غير قانوني في باكو وعودة شعب آرتساخ إلى وطنه".
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