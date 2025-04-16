اشار النائب مارك ضو بعد مشاركته في جلسة اللجان النيابية المشتركة الى ان "هناك تعطيل يحصل للعمل التشريعي وهذا ما يحصل اليوم، ونحن نعيد النقاشات نفسها وهناك قوانين موجودة في المجلس النيابي والتعطيل متعمد، علما ان التعديلات على مشروع قانون السرية المصرفية هي بسيطة"، داعيا لـ"عقد جلسة تشريعية عامة لاقرار مشاريع القوانين".

كانت هذه تفاصيل خبر ضو دعا لعقد جلسة تشريعية عامة لاقرار مشاريع القوانين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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