شكرا لقرائتكم خبر عن عماد سليمان يكثف جهوده لتمديد عقود ثلاثى الإسماعيلى.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 13 أبريل 2025 05:30 ص

يكثف عماد سليمان، رئيس جهاز الكرة بالنادى الاسماعيلى ، جهوده لحسم ملف تمديد تعاقد أحمد عادل عبد المنعم وعماد حمدى ومحمد بيومى لاعبى الفريق، والذين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجاري.



ويرغب عماد سليمان في حسم هذا الملف الشائك عن طريق تقريبات وجهات النظر مع ثلاثى الاسماعيلى للوصول لصيغة اتفاق يرضى جميع الأطراف للخروج من مأزق رحيل هؤلاء اللاعبين بانتهاء مباريات الموسم الجاري.



وطلب عماد سليمان من ثلاثى الإسماعيلى تخفيض مطالبهم المادية لمواجهة الأزمة المالية التي تعانى منها القلعة الصفراء.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة الاتحاد السكندري فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد هيئة قناة السويس ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة كأس عاصمة مصر.