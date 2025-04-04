سفير البرازيل قدّم مشروعًا للطاقة الشمسية هبة إلى المدرسة الرسمية في كامد اللوز

زار السّفير البرازيلي في لبنان تارسيزيو كوستا، بلدة ​كامد اللوز​ حيث كان في استقباله رئيس بلديّتها محمد غندور، القنصل الفخري للبرازيل في لبنان سهام الحاراتي، عضو تكتّل "لبنان القوي" النّائب سليم عون، ريما طعمة، لطيفة نكد وحشد من أبناء البلدة والرّعايا البرازيليّين في لبنان.

وأشارت البلديّة في بيان، إلى أنّ "السّفير كوستا قدّم بالاشتراك مع نادي "روتاري"، هبةً من الدّولة البرازيليّة إلى المدرسة الرّسميّة في كامد اللوز، عبارة عن مشروع للطّاقة الشّمسيّة تؤمّن حاجة المدرسة من الكهرباء".

وتوجّه غندور بالشكر والامتنان لكوستا والبرازيل "الّتي تقف دائمًا إلى جانب لبنان".