"رويترز": الفضة هبطت 7% في المعاملات الفورية إلى 29.45 دولارًا للأوقية

أفادت وكالة "رويترز"، بأنّ "الفضة هبطت 7% في المعاملات الفورية إلى 29.45 دولارًا للأوقية".

في وقت سابق، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 2% إلى 3050.74 دولارا للأونصة، وذلك في ظل استمرار تأثير الاضطرابات في السوق جرّاء الرسوم الجمركية الأميركية.

ويأتي ذلك، بعد أن دفعت التعريفات الجمركية الشاملة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسواق العالمية إلى حالة من الفوضى، وفق ما أفادت وكالة "بلومبرغ"، حيث شهدت الأسهم الأميركية والأوروبية والآسيوية تراجعات جماعيّة.