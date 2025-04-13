الامارات | عبدالله بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية إيران

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفياً من معالي عباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وتطرق الجانبان إلى مستجدات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران التي استضافتها سلطنة عمان الشقيقة ، وفي هذا الصدد ثمن سموه حرص الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الانخراط في هذه المحادثات مؤكدا على أهمية هذه الخطوة في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة ودعم جهود صون السلم والأمن الدوليين.