رسامني التقى وفدا من الـ"UNDP" والنائب ياسين وزار رئيسة مجلس الخدمة المدنية

استقبل وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني في مكتبه في الوزارة بعد ظهر اليوم، وفدًا من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP" برئاسة الممثلة المقيمة للبرنامج في لبنان بليرتا أليكو، يرافقها فهاكن كاباكيان المسؤول عن ملف التنمية الخضراء، نبيل منيمنة مدير المشروع وزاهي شاهين مدير مشروع إدارة مخاطر الكوارث.

وكان رسامني التقى النائب ياسين ياسين، على رأس وفد، وكانت جولة أفق حول الأوضاع العامة، وشؤون إنمائية تعنى بها الوزارة.

وزار رسامني، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي.