الامين العام للخارجية عرض مع القائمة بأعمال السفارة الاميركية التطورات في لبنان والمنطقة

إستقبل الامين العام لوزارة الخارجية والمغتربين السفير هاني الشميطلّي القائمة بأعمال السفارة الاميركية في لبنان راجيني غوبتا بناء لطلبها، حيث جرى عرض لقضايا الساعة المرتبطة بالتطورات في لبنان والمنطقة.

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