شخصيات رسمية وديبلوماسية ودينية ووفود أمت السفارة البابوية معزية بالبابا فرنسيس

استمر توافد المعزين بقداسة البابا فرنسيس إلى مقر السفارة البابوية في حريصا بعد ظهر اليوم، ومن المعزين الذين استقبلهم السفير البابوي المونسيور باولو بورجيا، السفير الإيراني مجبتى اماني الذي قال بعد اللقاء وكتب في سجل التعازي: "حضرت اليوم إلى السفارة البابوية لأعبر عن تعزية وفقدان هذه الشخصية المسيحية الكبيرة البابا فرنسيس. ان ايران دائما في حوار مع الاديان، وكان البابا فرنسيس يعتمد على الشخصيات الكبيرة، ونحن نتذكر موقفه ودفاعه عن الشعب المظلوم الفلسطيني، لقد كان شجاعا ونحن نثمن ونقدر هذه المواقف القيمة له". اضاف: "الجمهورية الاسلامية الإيرانية تقوم بالاستعدادات اللازمة للمشاركة وعلى اعلى مستويات في مراسم دفن البابا في روما".

ومن المعزين: سفير قبرص في لبنان بانايوتيس كيرياكو، النائب فؤاد مخزومي، الوزير السابق وديع الخازن، النائبان السابقان إميل رحمة وناجي البستاني، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، الملحق الدبلوماسي الكويتي، القائم بأعمال سفارة ماليزيا، السفير جورج خوري، راعي ابرشية البترون للموارنة المطران منير خيرالله، الرئيس العام للرهبانية الباسيلية الشويرية الارشمندريت جورج النجار على رأس وفد، رئيس مزار سيدة لبنان - حريصا الاب فادي تابت مع وفد من آباء جمعية المرسلين الموارنة، الاب مجدي علاوي عن جمعية "سعادة السماء"، رئيس المركز الكاثوليكي للاعلام المونسنيور عبدو بو كسم، مكتب الشؤون الخارجية للبهائيين في لبنان، ووفود من رئيسات عامات ورؤساء عامين وراهبات وكهنة.

ويستمر السفير البابوي بتقبل التعازي حتى السبت المقبل، من العاشرة صباحا حتى الاولى بعد الظهر، ومن الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساء.