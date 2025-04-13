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رئيس الإمارات: ندعم وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها

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رئيس الإمارات: ندعم وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها

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القاهرة - سامية سيد - جدد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، موقف بلاده الثابت تجاه دعم وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.


وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الشيخ محمد بن زايد أكد- خلال لقائه الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في قصر الشاطئ في أبوظبي اليوم /الأحد/ - حرص الإمارات على دعم إعادة بناء الدولة السورية؛ بما يلبي تطلعات شعبها نحو مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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