شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإمارات: ندعم وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، موقف بلاده الثابت تجاه دعم وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.



وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الشيخ محمد بن زايد أكد- خلال لقائه الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في قصر الشاطئ في أبوظبي اليوم /الأحد/ - حرص الإمارات على دعم إعادة بناء الدولة السورية؛ بما يلبي تطلعات شعبها نحو مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.