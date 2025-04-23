شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان عمان: المباحثات العمانية - الروسية تركزت على بناء علاقات متينة بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سلطان عمان هيثم بن طارق أن مباحثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تركّزت على بناء علاقات متينة طيبة بين البلدين خلال الفترة الماضية حيث يكمل البلدان خلال هذه الأيام 40 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية، ويسعيان على جعل هذه العلاقات متميزة ومفيدة تخدم مصلحة الشعبين الصديقين.

وأشاد سلطان عمان - حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية الثلاثاء- بلقائه مجموعة من رجال الأعمال من روسيا الاتحادية، مؤكدًا أنه لمس اهتمامهم بتطوير هذه العلاقة في مجالات الطاقة والزراعة والتجارة، كما باشر العديد منهم تبادل الزيارات وفتح مكاتب تجارية، مُعربًا عن تطلُّع سلطنة عُمان لزيادة استثماراتها في روسيا الاتحادية، وقد باشر جهاز الاستثمار العُماني التواصل مع الجهات المعنية الروسية.

كما أعرب ، في ختام حديثه، عن شكره وتقديره للمسؤولين الروس الذين قاموا بزيارة سلطنة عُمان خلال الفترة الماضية، معبرًا عن أمله لمواصلة المسؤولين في سلطنة عُمان زيارة موسكو.

وبدوره،رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالسُّلطان هيثم بن طارق ،في العاصمة الروسية "موسكو"،مشيرا إلى أن السُّلطان قام بعدة زيارات إلى روسيا، حيث وقّع في عام 1985 على الاتفاقية الخاصة بإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين.

وأضاف أن البلدين الصديقين يتقاسمان تاريخًا جيدًا وسجلًّا حافلًا من التواصل المستمر، مؤكدًا بلورة حزمة من الاتفاقيات التي من شأنها تشكيل زخم إضافي لتوطيد الأسس القانونية للعلاقات الثنائية وأن هناك الكثير من العمل لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين، في مجال الاستثمارات المتبادلة، والترانزيت والنقل والزراعة، خاصة وأن روسيا تقوم بتصدير المنتجات الزراعية والأغذية إلى سلطنة عُمان.

وأكد على اهتمام الشركات الروسية لتطوير التعاون في مجالات الطاقة مع سلطنة عُمان، مشيرًا إلى مناقشة المسائل العملية خلال مفاوضات اليوم وعلى التعاون الوثيق بين وزارتي الخارجية في البلدين، مضيفًا أن "بلاده بصدد تنظيم القمة الروسية - العربية الأولى، التي تحظى بتأييد من الأصدقاء في العالم العربي.