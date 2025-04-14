ريفي: دور السلاح غير الشرعي انتهى ولا حوار بين اللبنانيين لنزعه

ذكر عضو كتلة "تجدد" النائب اللواء أشرف ريفي في حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتية، أن: "ذكرى 13 نيسان 1975 لم تغب يوما عن أذهان اللبنانيين، كجرس إنذار دائم يحذرهم من مخاطر الانزلاق مجددا إلى اقتتال داخلي لا طائل منه سوى إزهاق الأرواح البريئة وتدمير لبنان وإنهاء كيانيته".

ورأى ان "العبرة الوحيدة التي على اللبنانيين الاتعاظ منها، هي أن لبنان الواحد الموحد لا يقوم إلا باجتماع كل أبنائه على اختلاف انتماءاتهم الطائفية والمذهبية تحت سقف الدولة والشرعية والدستور والقوانين المرعية الإجراء. وأي دويلة داخل الدولة شيعية كانت أم سنية أم مسيحية لن تحصد سوى الريح والأوهام. وما النهاية التي بلغتها دويلة حزب الله الإيرانية، سوى خير تأكيد ودليل على أن لبنان عصي على التفكك والسقوط".

واعتبر ريفي أن "العهد الجديد برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون، هو الحد الفاصل بين المراحل السابقة التي شهدت أبشع أنواع الغزو والاحتلال والهيمنة والاغتيال والبطش والاستقواء والفساد، وبين المرحلة الراهنة التي استبشر فيها اللبنانيون قيام الدولة الحقيقية الواحدة الموحدة الخالية من العصابات والأذرع الإيرانية المسلحة. وبالتالي عاد لبنان إلى الحضن العربي".

وردا على سؤال قال ريفي: "انتهى دور السلاح غير الشرعي، وبالتالي لا حوار بين اللبنانيين لنزعه، ولا حتى استراتيجية دفاعية يريدها حزب الله للدخول من بوابتها إلى الدولة عموما والسلك العسكري خصوصا، على غرار انضمام الحشد الشعبي في العراق إلى الجيش ومنظومة الدولة. وهذا ما لن نسمح به، سيما وانه سيخلق داخل المؤسسة العسكرية جيوشا مذهبية عقائدية خلافا لمبدأها بالتضحية والوفاء، ولليمين العسكري بالزود عن لبنان".