الجيش الإسرائيلي زعم اغتيال أحد عناصر قوة "الرضوان" التابعة لـ"حزب الله" في منطقة القنطرة

زعم الجيش الإسرائيلي، في بيان، اغتيال أحد عناصر قوة "الرضوان" التابعة لـ"حزب الله" في منطقة القنطرة جنوبي لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان أن "الغارة التي شنها العدو الإسرائيلي بمسيرة على سيارة في وادي الحجير أدت إلى سقوط شهيد".

ويأتي ذلك، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بشكل يوميّ، مع استمرار احتلال إسرائيل لعدة نقاط في الجنوب وخرقها المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار منذ التوصل إليه في تشرين الثاني 2024.