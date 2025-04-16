النشرة: معركة عائلية قد تتحول إلى سياسية بين النائب الحالي والنائبين السابقين في المنية

بعد أن كانت الخلافات السياسية قد أدّت إلى حل مجلس بلدية المنية – النبي يوشع في العام 2019، نتيجة استقالة 10 أعضاء من أصل 21، على خلفية الخلاف في الانتخابات النيابية بين النائب السابق كاظم الخير وتيار "المستقبل"، تبرز منافسة لم تتضح معالمها بشكل نهائي حتى الآن، خصوصاً أن موقف "المستقبل" لم يُحسم بعد.

وأفادت معلومات "النشرة" بأن الأمور قد تتجه إلى تشكيل لائحتين: الأولى مدعومة من النائب أحمد الخير، والثانية مدعومة من النائبين السابقين عثمان علم الدين وكاظم الخير، من دون أن يُلغي ذلك احتمال حصول توافق بين علم الدين وأحمد الخير، في حال دخول "المستقبل" على الخط، مع العلم أن بعض الشخصيات المحسوبة على المجتمع المدني تعمل على تشكيل لائحة.