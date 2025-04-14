القوات المسلحة اليمنية: أسقطنا طائرة مسيرة أميركية في أجواء محافظة حجة بصواريخ محلية الصنع

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، أنه "في إطار التصدي للعدوان الأميركي على بلدنا، ونصرة وإسنادا للشعب الفلسطيني ومجاهديه نجحت دفاعاتنا الجوية في إسقاط طائرة أميركية معادية نوع MQ_9 أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء محافظة حجة".

وذكرت القوات، أن "عملية إسقاط الطائرة تمت بصاروخ أرض جو محلي الصنع وتعد هي الطائرة الرابعة التي تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاطها خلال أسبوعين والتاسعة عشرة خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لغزة".

وأكدت على أن "قدراتها العسكرية لم تتأثر وأن العدوان الأميركي المستمر على بلدنا لن يحقق إلا المزيد من الخيبة والفشل"، لافتةً الى أنها "تتصدى للعدوان المساند للعدو الإسرائيلي لن تتوقف عن عملياتها الإسنادية للشعب الفلسطيني المظلوم حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".