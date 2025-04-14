الامارات | متحف «فريك كوليكشن» يعيد فتح أبوابه في نيويورك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من المقرر أن يعيد متحف فريك كوليكشن فتح أبوابه للجمهور، في منطقة الجانب الشرقي العلوي من مدينة نيويورك، في 17 الجاري، بعد إجراء أعمال تجديد شاملة قادتها المهندسة المعمارية الألمانية الشهيرة، أنابيله شيلدورف.

وتم تعيين مدير المتحف الألماني الجنسية، أكسل روغر، لقيادة هذه المؤسسة المرموقة نحو مرحلة جديدة من التطور.

ويقع المتحف في قصر قديم من العصر المذهـب مقابل سنترال بارك في مانهاتن، وكان مغلقاً منذ أوائل عام 2020، عندما تزامنت جائحة فيروس «كورونا» مع أعمال ترميم مخطط لها منذ فترة طويلة.

وخلال فترة الإغلاق، تم عرض أبرز مقتنيات مجموعته ذات الشهرة العالمية، التي تمتد من عصر النهضة حتى القرن الـ19، بشكل مؤقت في مبنى حديث قريب صممه المهندس المعماري مارسيل بروير، وكان في السابق مقراً لمتحف ويتني للفن الأميركي.